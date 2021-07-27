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«Металлист» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
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12:13
Фото: ECJuventude
Состав «Металлиста» пополнит лучший бомбардир действующего розыгрыша чемпионата Бразилии, сообщает bemparana.com.br.
Вскоре харьковчане должны объявить о переходе Матеуса Пейшото. Бразильский форвард «Жувентуде» в текущей бразильской Серии А возглавляет бомбардирскую гонку с 12-ю голами за 27 матчей. Ранее 25-летний форвард выступал в «Брагантино», «Понте Прета» и «Спорт Ресифи».
Напомним, что дебютный матч возрожденного «Металлиста» заполнился также скандалом из-за судейства во встреча.
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