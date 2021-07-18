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«Металлист» разнес новичка Второй лиги с теннисным счетом

Игру посетил Ярославский
Футбол Первая лига
14:14
«Металлист» разнес новичка Второй лиги с теннисным счетом
Фото - Металлист

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Металлист» разгромил «Тростянец».

В ворота новичка Второй лиги влетело сразу шесть мячей. Балули оформил дубль. Также голами отличились Подлепенец, Банада, Цуриков и Риаскос.

Игру посетил Александр Ярославский. Бизнесмен следил за поединком в компании руководителя клуба Евгения Красникова.

Встреча проходила на стадионе «Солнечный». Ранее стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист».

Контрольный матч

«Металлист» – «Тростянец» 6:0

Голы: Балули, 5, Подлепенец, 8, Банада, 39, Балули, 54, Цуриков, 74, Риаскос, 87

«Металлист»: Каневцев, Танчик, Сарапий, Федорив (к), Пыско (Цуриков, 46), Банада (Фомин, 46), Ралюченко, Балули (Белый, 56), Подлепенец, Маилтон, Жо (Риаскос, 46). Запасные: Бубенцов, Денчук, Рыбка, Мизюк, Люлька, Шопин, Порох, Нехтий, Стрижак, Поступаленко, Демченко, Шамич, Рязанцев.

Сергей Стаднюк
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Теги

Металлист Александр Ярославский Евгений Красников

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