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«Металлист» оформит трансфер колумбийского форварда

Ранее футболист играл в Португалии

Футбол Первая лига
11:40
«Металлист» оформит трансфер колумбийского форварда
Брайан Риаскос / Фото: holanews.com

Перволиговый «Металлист» собирается приобрести 26-летнего колумбийского нападающего португальского «Насьоналя» Брайана Риаскоса.

Риаскос имел контракт с «Насьоналем» до 2023 года с клаусулой в 5 млн евро. Но сумма может быть уменьшена из-за вылета команды в низший дивизион.

За последние 3 года в «Насьонале» Риаскос забил 22 мяча и сделал 14 ассистов в 82 матчах.

Риаскос играл в португальских «Трофенсе», «Фамаликан», «Оливейренсе», бразильском Корнтиансе», «Фламенго», «Ред Булл Брагантино», колумбийском «Атлетико Уила»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Риаскоса в 1 млн евро.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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Теги

Брайан Риаскос Металлист

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