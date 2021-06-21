«Металоглобус» и другие. «Заря» определилась с соперниками на сборах

Луганчане проведут пять контрольных матчей

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«Заря» в четверг, 24 июня, отправится на сбор в Турцию. Там луганчане проведут пять контрольных матчей, сообщает пресс-служба клуба.

27 июня будут сыграны сразу два спарринга. Команда проведет встречи с сербским «Пролетером» и болгарским «Ботевом».

8 июля «Заря» второй раз сыграет с сербским клубом. А перед этим, 1 июля, состоится матч против румынского «Металоглобуса».

Сбор в Турции завершится 13 июля. Тогда луганчане встретятся с местным «Аланьяспором».

Ранее полузащитник «Зари» Владислав Кочергин признался, что не обижен на Андрея Шевченко за то, что тренер не взял его на Евро.