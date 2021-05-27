«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
Мичел Гонсалес снова возглавил «Хетафе»
Опытный наставник заменил ушедшего в «Валенсию» Бордаласа
14:59
Мичел Гонсалес / Фото: Sportsnet
58-летний экс-футболист «Реала» и сборной Испании Мичел Гонсалес назначен главным тренером «Хетафе».
Гонсалес ранее уже тренировал «Хетафе» с 2009 по 2011 года. Также он работал в «Райо Вальекано», «Кастилье», «Севилье», «Олимпиакосе», «Марселе», «Малаге» и мексиканском «Пумасе».
Напомним, ранее «Хетафе» покинул главный тренер Пепе Бордалас, который возглавил «Валенсию».
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