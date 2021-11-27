Михалик – о жребии сборной Украины: «Давайте без шапкозакидательского настроения»
Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал попадание в стыках отбора на чемпионат мира 2022 на Шотландию:
«Если откровенно, то мне не понравилось, что некоторые считают, что украинской сборной очень повезло со жребием.
Припоминается, похожая ситуация была и в 2009 году, когда главная команда страны, за которую я тогда выступал, в матчах плей-офф чемпионата мира выясняла отношения с греками. Тогда тоже большинство специалистов называли фаворитом нашу сборную. А закончилось все плачевно: ничья в гостях 0:0, поражение в Донецке 0:1 и о финальной части мирового форума пришлось забыть.
Поэтому давайте без эйфории, без шапкозакидательского настроения - это только расслабляет, тем более, что все должно решиться в одном матче, и пройдет он в гостях. Нужно учесть еще и то, что поединок состоится в конце марта, и в игровой практике мы будем уступать шотландцам. При подготовке на этот факт необходимо обратить первостепенное внимание. Как и на то, что много будет зависеть от бойцовских качеств.
Шотландская сборная, хотя и действует прямолинейно, но скоростная, заточена на атаку. И если дать слабинку, то неприятностей не избежать».
Тогда в 2009-м украинцы попались на греков, и несмотря на то, что «сине-желтых» считали фаворитами, они упустили путевку на мундиаль.
Напомним, Петраков заявил, что попросит УПЛ перенести несколько матчей чемпионата, ради плей-офф отбора.
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