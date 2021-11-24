Михалик: «Реализуй в дебюте Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе»

Лига конференций. «Рома» – «Заря». Онлайн трансляция
22:00
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал поражение киевлян в матче против мюнхенской «Баварии» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.
«Реализуй в дебюте динамовец Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе. Как должен действовать в такой ситуации классный бомбардир, вскоре продемонстрировал нападающий «Баварии» Левандовски, забивший эффектный гол.
Этот пропущенный мяч выбил из колеи киевлян и они смогли дать бой немецкому гранду лишь во втором тайме, за который заслуживают высокую оценку. Сократили отставание в счете до минимума, могли даже в концовке спастись от поражения, но не хватило исполнительского мастерства и фарта».
Напомним, «Динамо» после 5-го тура потеряло все шансы на попадание в Лигу Европы.
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