Миколенко: «3 раза пытался учить английский, но после тренировок устаешь, хочется дурака повалять»

Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал о своих попытках изучения английского.

– В школе или сейчас?

– В школе не получалось. Сейчас. Начинал в лет 19, поучился месяца 2, и оно сложно. Ты сильно устаешь после игр, тренировок, и заставить себя... Да, есть время, но сложно заставить, хочется себя чуть пожалеть, отдохнуть, дурака повалять.

Но я три раза пытался, честно. Не из-за возможного перехода, просто хотелось понимать людей. Я сейчас понимаю, но в развернутом виде не могу ответить тому же де Пене, который на английском со мной разговаривает.

Карлос, как я понял, знает итальянский, испанский и английский. Он русский хорошо понимает, но, как и я, не может в развернутом виде ответить.