Миколенко: «3 раза пытался учить английский, но после тренировок устаешь, хочется дурака повалять»
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал о своих попытках изучения английского.
– Честно, пытался учить английский язык раза 3.
– В школе или сейчас?
– В школе не получалось. Сейчас. Начинал в лет 19, поучился месяца 2, и оно сложно. Ты сильно устаешь после игр, тренировок, и заставить себя... Да, есть время, но сложно заставить, хочется себя чуть пожалеть, отдохнуть, дурака повалять.
Но я три раза пытался, честно. Не из-за возможного перехода, просто хотелось понимать людей. Я сейчас понимаю, но в развернутом виде не могу ответить тому же де Пене, который на английском со мной разговаривает.
Карлос, как я понял, знает итальянский, испанский и английский. Он русский хорошо понимает, но, как и я, не может в развернутом виде ответить.
Ранее Миколенко оценил перспективы «Динамо» в Лиге чемпионов в этом сезоне.
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