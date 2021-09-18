Миколенко: «В этом году в ЛЧ поборемся за места повыше»

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» поделился ожиданиями от выступления киевлян в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Сейчас я чувствую, что мы набрались побольше опыта, даже в игре с «Бенфикой» это показали. Второй тайм провели на хорошем уровне в плане дисциплины. Надеюсь, в этом году мы поборемся за места повыше.

– Дальше идут «Бавария», «Барселона». Это недостижимый уровень или та же «Барса» без Месси и Гризманна уже не та?

– Не сказал бы, что «Барса» без Месси – не «Барса». Я не играл в Барселоне, а лишь в Киеве – не было Месси, и Мистер говорил, что иногда бывает хуже, когда такие команды входят вторым составом. Потому что те хотят доказать, что не хуже других, и еще больше стараются. В Киеве лично мне было очень сложно.