Миколенко: «В этом году в ЛЧ поборемся за места повыше»
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» поделился ожиданиями от выступления киевлян в Лиге чемпионов в этом сезоне.
– Все как-то так сложилось в прошлом сезоне – Лига чемпионов началась позже из-за ковида, игры были каждую неделю, плюс мы впервые туда вышли. Мы все были неопытные, вроде Буяльский, Сидорчук и Цыганков играли в Лиге чемпионов, остальные – нет.
Сейчас я чувствую, что мы набрались побольше опыта, даже в игре с «Бенфикой» это показали. Второй тайм провели на хорошем уровне в плане дисциплины. Надеюсь, в этом году мы поборемся за места повыше.
– Дальше идут «Бавария», «Барселона». Это недостижимый уровень или та же «Барса» без Месси и Гризманна уже не та?
– Не сказал бы, что «Барса» без Месси – не «Барса». Я не играл в Барселоне, а лишь в Киеве – не было Месси, и Мистер говорил, что иногда бывает хуже, когда такие команды входят вторым составом. Потому что те хотят доказать, что не хуже других, и еще больше стараются. В Киеве лично мне было очень сложно.
В первом матче группы с «Бенфикой» «Динамо» сыграло вничью (0:0), в следующем туре киевляне сыграют на выезде с «Баварией».
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