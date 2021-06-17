Миколенко: «Камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче»

Защитник признался, что переживал во время матча с Северной Македонией

Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

«После матча с Нидерландами рассчитывали на очки. Переживания были лично у меня. Первый тайм очень здорово сыграли. Во втором – начался мандраж».

На установке оговаривалось, кто будет бить пенальти? И поддержали ли Малиновского, как его настроение?

«На установке давно договаривались, кто бьет пенальти – ребята, штатные пенальтисты, сами решают. Не понимаю вопроса о поддержке – для меня это непонятно, это такой же игровой эпизод, когда люди не забивают или допускают ошибку в обороне. Да, не забил, но мы победили. Вся команда побеждает и вся – ошибается. Конечно, это отрицательный момент – футболист его переживает. Мы – не роботы. Думаю, он рад победе, что все положительно закончилось».

Можно сказать, что эта победа добавила уверенности? Она – первая за 6 матчей на Евро.

«Конечно, выигрывать на таких чемпионатах очень приятно, добавляет уверенности, но камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче».

Украина имеет три очка после двух матчей.