Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
У Матвиенко второе место
12:57
Виталий Миколенко / фото - Eurosport
Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко показал лучший показатель по проценту выигранных единоборств на Евро-2020 среди украинцев. Футболист выиграл 26 из 29 противостояний – 90%.
Футболисты сборной Украины вступали в единоборства 339 раз и выиграли 54 процента дуэлей. Больше других вступал в борьбу Николай Матвиенко – 39 раз, 26 отборов защитника были удачными.
Худший показатель по этому показателю продемонстрировал Руслан Малиновский – 7 из 32 (22%).
Ранее в услугах Миколенко был заинтересован итальянский гранд.
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