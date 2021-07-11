Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020

У Матвиенко второе место

Виталий Миколенко / фото - Eurosport

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко показал лучший показатель по проценту выигранных единоборств на Евро-2020 среди украинцев. Футболист выиграл 26 из 29 противостояний – 90%.

Футболисты сборной Украины вступали в единоборства 339 раз и выиграли 54 процента дуэлей. Больше других вступал в борьбу Николай Матвиенко – 39 раз, 26 отборов защитника были удачными.

Худший показатель по этому показателю продемонстрировал Руслан Малиновский – 7 из 32 (22%).

Ранее в услугах Миколенко был заинтересован итальянский гранд.