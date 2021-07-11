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Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020

У Матвиенко второе место
Футбол Сборная Украины
12:57
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
Виталий Миколенко / фото - Eurosport

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко показал лучший показатель по проценту выигранных единоборств на Евро-2020 среди украинцев. Футболист выиграл 26 из 29 противостояний – 90%.

Футболисты сборной Украины вступали в единоборства 339 раз и выиграли 54 процента дуэлей. Больше других вступал в борьбу Николай Матвиенко – 39 раз, 26 отборов защитника были удачными.

Худший показатель по этому показателю продемонстрировал Руслан Малиновский – 7 из 32 (22%).

Ранее в услугах Миколенко был заинтересован итальянский гранд.

Антон Кривенко
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Теги

Виталий Миколенко Николай Матвиенко

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