Экс-игрок сборной России: «Уговаривал Ярмоленко перейти в «Эвертон», но клубы не договорились»
Миколенко: «Мои родители отказывались верить, что я перешел в «Эвертон». Сейчас живу словно во сне»
Украинский защитник оказался в АПЛ
15 января 14:55
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался о первых эмоциях после перехода в английский клуб. Слова игрока приводит The Telegraph.
«Должен признаться, что никто не ожидал этого перехода, включая меня и мою семью. Когда это произошло, мои родители отказывались верить, что это реально случилось. Вот настолько мы были не готовы к такой хорошей новости, и теперь я фактически живу во сне.
После последней игры за «Динамо» 12 декабря президент клуба сказал, что «Эвертон» интересуется мной, на следующий день я получил больше информации, и вот как все обернулось».
Ранее Миколенко оценил уровень английского футбола.
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