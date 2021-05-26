Миколенко: «Не смог достать головой мяч там, где Роналду его принял на грудь»

Виталий Миколенко / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил свой дебют за национальную команду. Также игрок рассказал, как упустил возможность стать чемпионом мира (U-20).

Первый вечер – и сразу командный ужин. К нам в гости тогда приехал легендарный защитник Паоло Мальдини. Мы с Марьяном Шведом пели Червону руту. Я немного переживал, но тот вечер мне очень понравился. Было заметно, что команда уже, как говорится, сбитая. Нужно было просто в нее влиться. Все тренеры, ребята, персонал помогали мне освоиться.

В первом матче, против Словакии, я просидел на скамейке. Там были определенные эксперименты, команда уже гарантировала себе победу в группе Лиги наций. Проиграли, и сразу после поединка мне сказали, что я буду участвовать в спарринге с Турцией.

Как дебютировал? Неплохо. Не могу сказать, что хорошо, но каши не испортил. Запомнилось, как в перерыве ко мне подошли Андрей Шевченко и Александр Шовковский, и сказали: «Спокойно, не распыляйся». А я просто бегал от флажка до флажка (улыбается).

Мой дебют за сборную на официальном уровне был в Португалии. Перегореть я тогда не успел. Мы прилетели, потренировались, сыграли и поехали домой. Помню, как пошел в стык с Жоау Канселу – прыгнул в мяч и в ноги, но мне было намного больнее, чем ему (улыбается).

Очень понравился еще один игрок «Манчестер Сити» – Бернарду Силва. Но Криштиану Роналду – это Криштиану Роналду. Тут нечего говорить. В одном из эпизодов мы вместе выпрыгнули, и я не смог достать головой мяч там, где он его принял на грудь (улыбается). Согласен с Серым Кривцовым, который говорит, что по телеку португалец не такой здоровый, как на поле.

В Лиссабоне мы хорошо оборонялись, взяли важное очко. Зато в Киеве провели, пожалуй, лучшую игру. По атмосфере, по качеству, по результату – это был один из самых ярких матчей в моей жизни. Надеюсь, такие еще будут, но тогда были эмоции, которые словами не передать. Было приятно отдать голевой пас на Андрея Ярмоленко. Не менее эффектной оказалась и победа над Сербией. 5:0 – тут вообще без шансов.

Хотя игры с сербами для меня могло и не быть. После окончания клубного сезона я должен был ехать в состав юношеской сборной Украины и готовиться к чемпионату мира в Польше. Кажется, была такая договоренность, что сыграю групповой раунд, а потом приеду в национальную команду – я уже точно не помню.

Но у меня возникла проблема с ягодичной мышцей. Не знал, как быть, а Александр Петраков грамотно разрулил ситуацию. Позвонил и сказал: «Здоровье – прежде всего. Я не хочу, чтобы ты играл на уколах, тебя ждут в первой сборной».

Все получилось, как нельзя лучше. Мне удалось восстановиться, и я не мешал ребятам победным маршем прошагать по такому турниру (улыбается). Команда выиграла золотые медали, стала лучшей в мире, а у меня получилось выиграть с первой сборной два поединка и стать ближе к чемпионату Европы.

Впрочем, мне было очень приятно, когда Александр Петраков приехал из Польши, позвонил и сказал, что мне тоже положена эта медаль. Пожалуй, на данный момент она – самая ценная в моей карьере. Даже несмотря на то, что я не играл на том чемпионате. Смотрел, кстати, все матчи форума, кроме одного – полуфинала с Италией. Был в отпуске, и немного подвела связь.