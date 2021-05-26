Миколенко: «Не смог достать головой мяч там, где Роналду его принял на грудь»
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил свой дебют за национальную команду. Также игрок рассказал, как упустил возможность стать чемпионом мира (U-20).
Первый вызов в национальную сборную получил в ноябре 2018 года. Признаюсь, все происходило так быстро, что я даже не успел испугаться (улыбается). Когда дебютировал в первой команде «Динамо», волнения было намного больше.
Первый вечер – и сразу командный ужин. К нам в гости тогда приехал легендарный защитник Паоло Мальдини. Мы с Марьяном Шведом пели Червону руту. Я немного переживал, но тот вечер мне очень понравился. Было заметно, что команда уже, как говорится, сбитая. Нужно было просто в нее влиться. Все тренеры, ребята, персонал помогали мне освоиться.
В первом матче, против Словакии, я просидел на скамейке. Там были определенные эксперименты, команда уже гарантировала себе победу в группе Лиги наций. Проиграли, и сразу после поединка мне сказали, что я буду участвовать в спарринге с Турцией.
Как дебютировал? Неплохо. Не могу сказать, что хорошо, но каши не испортил. Запомнилось, как в перерыве ко мне подошли Андрей Шевченко и Александр Шовковский, и сказали: «Спокойно, не распыляйся». А я просто бегал от флажка до флажка (улыбается).
Мой дебют за сборную на официальном уровне был в Португалии. Перегореть я тогда не успел. Мы прилетели, потренировались, сыграли и поехали домой. Помню, как пошел в стык с Жоау Канселу – прыгнул в мяч и в ноги, но мне было намного больнее, чем ему (улыбается).
Очень понравился еще один игрок «Манчестер Сити» – Бернарду Силва. Но Криштиану Роналду – это Криштиану Роналду. Тут нечего говорить. В одном из эпизодов мы вместе выпрыгнули, и я не смог достать головой мяч там, где он его принял на грудь (улыбается). Согласен с Серым Кривцовым, который говорит, что по телеку португалец не такой здоровый, как на поле.
В Лиссабоне мы хорошо оборонялись, взяли важное очко. Зато в Киеве провели, пожалуй, лучшую игру. По атмосфере, по качеству, по результату – это был один из самых ярких матчей в моей жизни. Надеюсь, такие еще будут, но тогда были эмоции, которые словами не передать. Было приятно отдать голевой пас на Андрея Ярмоленко. Не менее эффектной оказалась и победа над Сербией. 5:0 – тут вообще без шансов.
Хотя игры с сербами для меня могло и не быть. После окончания клубного сезона я должен был ехать в состав юношеской сборной Украины и готовиться к чемпионату мира в Польше. Кажется, была такая договоренность, что сыграю групповой раунд, а потом приеду в национальную команду – я уже точно не помню.
Но у меня возникла проблема с ягодичной мышцей. Не знал, как быть, а Александр Петраков грамотно разрулил ситуацию. Позвонил и сказал: «Здоровье – прежде всего. Я не хочу, чтобы ты играл на уколах, тебя ждут в первой сборной».
Все получилось, как нельзя лучше. Мне удалось восстановиться, и я не мешал ребятам победным маршем прошагать по такому турниру (улыбается). Команда выиграла золотые медали, стала лучшей в мире, а у меня получилось выиграть с первой сборной два поединка и стать ближе к чемпионату Европы.
Впрочем, мне было очень приятно, когда Александр Петраков приехал из Польши, позвонил и сказал, что мне тоже положена эта медаль. Пожалуй, на данный момент она – самая ценная в моей карьере. Даже несмотря на то, что я не играл на том чемпионате. Смотрел, кстати, все матчи форума, кроме одного – полуфинала с Италией. Был в отпуске, и немного подвела связь.
Миколенко также объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией.
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