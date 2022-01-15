Миколенко – об уходе конкурента: «Теперь все зависит от меня»

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал для Liverpool Echo ситуацию на левом фланге обороны «ирисок» после ухода Люки Диня:

Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку «Эвертона». То, давление, что я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле».