Сегодня состоится дебют Миколенко в АПЛ
Миколенко – об уходе конкурента: «Теперь все зависит от меня»
Украинец намерен доказать свою готовность играть в АПЛ
15 января 11:16
Виталий Миколенко / фото - Everton FC
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал для Liverpool Echo ситуацию на левом фланге обороны «ирисок» после ухода Люки Диня:
«Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. «Эвертон» остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.
Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку «Эвертона». То, давление, что я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле».
Французский защитник перебрался в «Астон Виллу», освободив для украинца место в составе.
Дебют Миколенко в АПЛ может состоятся уже сегодня, 15-го января в 17:00 в матче с «Норвичем».
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