Уход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» на 5 лет, о трансфере объявят в ближайшие дни
Сегодня защитник проходит медосмотр в английском клубе
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» на 5 лет, сообщает The Guardian.
Английский клуб заплатит за 22-летнего украинца 18 миллионов фунтов (около 23 миллионов евро), скорее всего, эту сумму «Эвертон» будет выплачивать частями в рассрочку.
17-го декабря вечером Миколенко завершит медицинский осмотр в «Эвертоне», о переходе официально объявят в ближайшие несколько дней.
Почему уход Миколенко из «Динамо» прямо сейчас – идеальный момент.
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