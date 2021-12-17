Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» на 5 лет, о трансфере объявят в ближайшие дни

Сегодня защитник проходит медосмотр в английском клубе

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» на 5 лет, сообщает The Guardian.

Английский клуб заплатит за 22-летнего украинца 18 миллионов фунтов (около 23 миллионов евро), скорее всего, эту сумму «Эвертон» будет выплачивать частями в рассрочку.

17-го декабря вечером Миколенко завершит медицинский осмотр в «Эвертоне», о переходе официально объявят в ближайшие несколько дней.

Почему уход Миколенко из «Динамо» прямо сейчас – идеальный момент.