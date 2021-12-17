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Тема дняУход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
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Уход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира

Пока все не официально, но максимально близко к этому
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:35
Уход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира Тема дня
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

В последние дни активно ходят слухи о переходе защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в английский «Эвертон». Похоже, грядет очередной громкий трансфер украинского футболиста в европейский клуб.

За последние сутки подтверждается тот факт, что это уже не просто слухи. Вчера главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что один из его подопечных перейдет в «Эвертон». Тренер так и не назвал фамилии Миколенко в комментарии румынским СМИ, но сообщил, что это молодой игрок команды и окрестил этот переход «самым громким из «Динамо» со времен ухода Ярмоленко». На фоне всех слухов несложно догадаться, кого имел в виду Луческу.

Но сегодня слухи подкрепились еще более мощным инсайдом – от главного человека в этом деле в футбольном мире. Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что украинец уже в Ливерпуле и проходит медицинский осмотр в «Эвертоне». Итальянец даже назвал сумму трансфера – «ириски» заплатят «Динамо» от 21 до 23 миллионов евро.

Романо также говорит, что клубы уже согласовали все детали сделки. Не верить журналисту повода нет, поэтому можно уже предвкушать появление еще одного украинца в АПЛ и представить себе Миколенко в форме «Эвертона».

В свою очередь, авторитетный британский источник The Guardian заявил, что Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» сроком на 5 лет, а о переходе украинца клуб из Ливерпуля объявит в ближайшие дни. Еще одно серьезное заявление.

Спрашивали о Миколенко у главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса и английские СМИ. Наставник тактично ушел от ответа, но, что важнее всего – ничего не опроверг.

«Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с «Челси».

Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах»

Важно понимать, что уход Миколенко из «Динамо» – очень своевременный: как для защитника, так и для всего украинского футбола. И вот почему.

Миколенко заметно сдал в «Динамо» за последние сезоны. Виталий, похоже, частично исчерпал себя в среде УПЛ и уже получил от украинского футбола максимум. Лучшим годом для Миколенко был 2019-й, как в составе сборной Украины (все же помнят, как Виталий съел Роналду в матчах с Португалией?), так и в составе «Динамо». Если судить с точки зрения футбольных агентов и скаутов, то Миколенко был максимально привлекательным вариантом для приобретения и пребывал в своей лучшей форме в карьере 2 года назад. Именно сезон 2019/20 был самым результативным для Миколенко: в 36-ти матчах левый латераль забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач. Результативное действие почти в каждом третьем матче сезона – приличная статистика для защитника. Именно тогда Виталий был признан лучшим молодым футболистом Украины.

И в сезоны после этого, когда Миколенко выступал менее качественно, складывалось впечатление, что защитник пойдет по дорожке типичных потерянных золотых талантов «Динамо» и останется в клубе еще надолго, а президент клуба Игорь Суркис будет заламывать за латераля нереальные деньги.

Миколенко жизненно необходим уход из «Динамо» прямо сейчас. Виталий перерос уровень киевского клуба и сейчас просто стоит на месте.

И момент является идеальным не только потому, что Миколенко начал понемножку деградировать в УПЛ и ему нужен новый толчок для развития, но и с учетом его возраста. Виталию всего 22, и это то время, когда не поздно все исправить. Не поздно раскрываться и учиться. Для сравнения: Виктор Цыганков, которому исполнилось 24 месяц назад, а через год у вингера будет время, которое считается расцветом футбольной карьеры, уже пересидел в «Динамо». 2022-й будет шестым годом выступлений за первую команду столичного клуба для Цыганкова, что уже является серьезным показателем. Цыганков прикипел к системе этого футбола, а Миколенко еще есть шанс «спасти», если так можно выразиться. Кроме того, уйти из чемпионата Украины прямо сейчас будет полезно, так как «Динамо» не будет выступать в еврокубках весной, и Виталий потеряет еще полгода драгоценного времени.

Если учитывать все чемпионаты топ-5, то Англия – идеальный для Миколенко вариант. Силовой и быстрый футбол, в котором Виталий обычно чувствует себя как рыба в воде. Кроме того, «Эвертон» является подходящей командой для Миколенко. Команда Рафаэля Бенитеса дублирует тактическую расстановку «Динамо», «ириски» играют по знакомой для Виталия схеме – в классических 4 защитника (два ЦЗ и два латераля). Динамовцу не нужно будет переучиваться, а скорости АПЛ поднимут темп и помогут развить потенциал Миколенко, у которого его хоть отбавляй. Кроме того, «Эвертон» сейчас больше играет вторым номером, что также является для Миколенко более удобным вариантом, нежели позиционные атаки.

Важно также не забывать и о конфликте ключевого левого защитника «Эвертона» Люки Диня и главного тренера Бенитеса. Зимой французский латераль хочет покинуть команду – это отличный вариант для Миколенко, чтобы закрепиться в основной обойме.

Как видим, для Миколенко все складывается «как по маслу», а мы ждем официального подтверждения трансфера и желаем удачи украинскому защитнику. Национальной команде очень нужно иметь как можно больше игроков, которые выступают в топ-чемпионатах и пребывают в конкурентной футбольной среде.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон

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