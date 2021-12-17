Уход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира

Пока все не официально, но максимально близко к этому

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Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

В последние дни активно ходят слухи о переходе защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в английский «Эвертон». Похоже, грядет очередной громкий трансфер украинского футболиста в европейский клуб.

За последние сутки подтверждается тот факт, что это уже не просто слухи. Вчера главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что один из его подопечных перейдет в «Эвертон». Тренер так и не назвал фамилии Миколенко в комментарии румынским СМИ, но сообщил, что это молодой игрок команды и окрестил этот переход «самым громким из «Динамо» со времен ухода Ярмоленко». На фоне всех слухов несложно догадаться, кого имел в виду Луческу.

Но сегодня слухи подкрепились еще более мощным инсайдом – от главного человека в этом деле в футбольном мире. Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что украинец уже в Ливерпуле и проходит медицинский осмотр в «Эвертоне». Итальянец даже назвал сумму трансфера – «ириски» заплатят «Динамо» от 21 до 23 миллионов евро.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! #EFC



He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

Романо также говорит, что клубы уже согласовали все детали сделки. Не верить журналисту повода нет, поэтому можно уже предвкушать появление еще одного украинца в АПЛ и представить себе Миколенко в форме «Эвертона».

В свою очередь, авторитетный британский источник The Guardian заявил, что Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» сроком на 5 лет, а о переходе украинца клуб из Ливерпуля объявит в ближайшие дни. Еще одно серьезное заявление.

Спрашивали о Миколенко у главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса и английские СМИ. Наставник тактично ушел от ответа, но, что важнее всего – ничего не опроверг.

«Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с «Челси». Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах»

Важно понимать, что уход Миколенко из «Динамо» – очень своевременный: как для защитника, так и для всего украинского футбола. И вот почему.

Миколенко заметно сдал в «Динамо» за последние сезоны. Виталий, похоже, частично исчерпал себя в среде УПЛ и уже получил от украинского футбола максимум. Лучшим годом для Миколенко был 2019-й, как в составе сборной Украины (все же помнят, как Виталий съел Роналду в матчах с Португалией?), так и в составе «Динамо». Если судить с точки зрения футбольных агентов и скаутов, то Миколенко был максимально привлекательным вариантом для приобретения и пребывал в своей лучшей форме в карьере 2 года назад. Именно сезон 2019/20 был самым результативным для Миколенко: в 36-ти матчах левый латераль забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач. Результативное действие почти в каждом третьем матче сезона – приличная статистика для защитника. Именно тогда Виталий был признан лучшим молодым футболистом Украины.

И в сезоны после этого, когда Миколенко выступал менее качественно, складывалось впечатление, что защитник пойдет по дорожке типичных потерянных золотых талантов «Динамо» и останется в клубе еще надолго, а президент клуба Игорь Суркис будет заламывать за латераля нереальные деньги.

Миколенко жизненно необходим уход из «Динамо» прямо сейчас. Виталий перерос уровень киевского клуба и сейчас просто стоит на месте.

И момент является идеальным не только потому, что Миколенко начал понемножку деградировать в УПЛ и ему нужен новый толчок для развития, но и с учетом его возраста. Виталию всего 22, и это то время, когда не поздно все исправить. Не поздно раскрываться и учиться. Для сравнения: Виктор Цыганков, которому исполнилось 24 месяц назад, а через год у вингера будет время, которое считается расцветом футбольной карьеры, уже пересидел в «Динамо». 2022-й будет шестым годом выступлений за первую команду столичного клуба для Цыганкова, что уже является серьезным показателем. Цыганков прикипел к системе этого футбола, а Миколенко еще есть шанс «спасти», если так можно выразиться. Кроме того, уйти из чемпионата Украины прямо сейчас будет полезно, так как «Динамо» не будет выступать в еврокубках весной, и Виталий потеряет еще полгода драгоценного времени.

Если учитывать все чемпионаты топ-5, то Англия – идеальный для Миколенко вариант. Силовой и быстрый футбол, в котором Виталий обычно чувствует себя как рыба в воде. Кроме того, «Эвертон» является подходящей командой для Миколенко. Команда Рафаэля Бенитеса дублирует тактическую расстановку «Динамо», «ириски» играют по знакомой для Виталия схеме – в классических 4 защитника (два ЦЗ и два латераля). Динамовцу не нужно будет переучиваться, а скорости АПЛ поднимут темп и помогут развить потенциал Миколенко, у которого его хоть отбавляй. Кроме того, «Эвертон» сейчас больше играет вторым номером, что также является для Миколенко более удобным вариантом, нежели позиционные атаки.

Важно также не забывать и о конфликте ключевого левого защитника «Эвертона» Люки Диня и главного тренера Бенитеса. Зимой французский латераль хочет покинуть команду – это отличный вариант для Миколенко, чтобы закрепиться в основной обойме.

Как видим, для Миколенко все складывается «как по маслу», а мы ждем официального подтверждения трансфера и желаем удачи украинскому защитнику. Национальной команде очень нужно иметь как можно больше игроков, которые выступают в топ-чемпионатах и пребывают в конкурентной футбольной среде.