Уход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

В последние дни активно ходят слухи о переходе защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в английский «Эвертон». Похоже, грядет очередной громкий трансфер украинского футболиста в европейский клуб.

За последние сутки подтверждается тот факт, что это уже не просто слухи. Вчера главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что один из его подопечных перейдет в «Эвертон». Тренер так и не назвал фамилии Миколенко в комментарии румынским СМИ, но сообщил, что это молодой игрок команды и окрестил этот переход «самым громким из «Динамо» со времен ухода Ярмоленко». На фоне всех слухов несложно догадаться, кого имел в виду Луческу.

Но сегодня слухи подкрепились еще более мощным инсайдом – от главного человека в этом деле в футбольном мире. Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что украинец уже в Ливерпуле и проходит медицинский осмотр в «Эвертоне». Итальянец даже назвал сумму трансфера – «ириски» заплатят «Динамо» от 21 до 23 миллионов евро.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! #EFC



He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk