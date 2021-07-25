Миколенко показал, как «Динамо» живет на сборе в Австрии

Киевляне единственные среди украинских клубов, кто не завершил подготовку за границей

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Новый сезон украинской Премьер-лиги стартовал 23 июля. Однако «Динамо» решило провести третий летний сбор в связи с переносом своего матча первого тура против «Миная».

Защитник киевлян Виталий Миколенко показал отель, в котором остановилась команда Мирчи Луческу. Также в импровизированной экскурсии поучаствовал хавбек Александр Андриевский.

Ранее стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала».