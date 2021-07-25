Рамирес: «Счастлив, что попал в такой большой клуб, как «Динамо»
Миколенко показал, как «Динамо» живет на сборе в Австрии
Киевляне единственные среди украинских клубов, кто не завершил подготовку за границей
25 июля 14:11
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Новый сезон украинской Премьер-лиги стартовал 23 июля. Однако «Динамо» решило провести третий летний сбор в связи с переносом своего матча первого тура против «Миная».
Защитник киевлян Виталий Миколенко показал отель, в котором остановилась команда Мирчи Луческу. Также в импровизированной экскурсии поучаствовал хавбек Александр Андриевский.
Ранее стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала».
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