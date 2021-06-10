Макаренко: «У нас уже было одно теоретическое занятие по Нидерландам»
Миколенко: «Присутствует некоторое волнение перед первым матчем на Евро»
Сборная Украины сыграет с Нидерландами
15:41
Виталий Миколенко / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от стартового поединка на Евро-2020 против Нидерландов. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Это очень сильная команда, мы играли против юношеских сборных этой страны. Это были коллективы с прекрасными игроками, всегда сложно противостоять им.
Мои физические кондиции отличные. Относительно морального состояния – присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первый Евро. Первая игра всегда вызывает волнение.
Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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