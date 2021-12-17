Тактично ушел от вопроса, но и не опроверг. У Бенитеса спросили о Миколенко
Миколенко проходит медицинский осмотр в «Эвертоне»
Трансфер защитника «Динамо» в клуб АПЛ все ближе
Виталий Миколенко / Фото: УАФ
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко проходит медицинский осмотр в «Эвертоне», сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Источник сообщает, что «Динамо» и «Эвертон» уже согласовали все детали сделки: «ириски» заплатят за украинца от 21 до 23 миллионов евро.
Это будет не аренда, а полноценный переход, «Эвертон» будет платить «Динамо» за 22-летнего Миколенко в рассрочку.
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что Миколенко станет игроком «Эвертона».
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