Миколенко проходит медицинский осмотр в «Эвертоне»

Трансфер защитника «Динамо» в клуб АПЛ все ближе

Виталий Миколенко / Фото: УАФ

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко проходит медицинский осмотр в «Эвертоне», сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Источник сообщает, что «Динамо» и «Эвертон» уже согласовали все детали сделки: «ириски» заплатят за украинца от 21 до 23 миллионов евро.

Это будет не аренда, а полноценный переход, «Эвертон» будет платить «Динамо» за 22-летнего Миколенко в рассрочку.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что Миколенко станет игроком «Эвертона».