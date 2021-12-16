Караваев: «Много молодых игроков растут при Луческу»
Почти официально. Луческу подтвердил, что Миколенко перейдет в «Эвертон»
Правда, тренер не назвал фамилию игрока
Виталий Миколенко / Фото: Twitter
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что неназванный игрок его команды отправится в «Эвертон». Слова специалиста приводит румынский ресурс Telekom Sport.
«Он отправился в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других.
Очень важно, помимо результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу».
Напомним, последние несколько дней распространяется множество слухов о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».
Комментарии 0