Миколенко: «Я редко хожу в тренажерный зал»
Миколенко раскрыл клуб, за который планирует продолжать карьеру
Украинец определился с карьерными перспективами
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе к нему других клубов.
Ты уже зарядил батарейки после Евро, где было отдано много сил и эмоций?
«Спасибо клубу и тренерскому штабу, что нам дали 10 дней выходных. Наверное, это было сложное решение, но оно же стало и самым верным, потому что физически-то мы могли подготовиться, но морально нам очень сильно нужны были эти выходные. Могу сказать, что я точно морально отдохнул после Евро».
Ты доволен тем, как прошло Евро?
«Конечно. Евро – это праздник футбола для всех. Для жителей нашей страны, для нас. Это счастье».
Как ты относишься к разговорам в СМИ, которые постоянно отправляют тебя в другие клубы? Ты это читаешь? Как-то влияют подобные новости или уже научился спокойно принимать подобное?
«В интервью говорил недавно, что когда мне было 19 лет, и появился первый слух, я на него обратил внимание. А сейчас я четко знаю свои задачи – мне нужно играть за «Динамо» и я отдаюсь этому на 100%. Вообще не вижу смысла думать о каком-то другом клубе».
После Евро-2020 защитником интересовались многочисленные клубы Серии А. Один из них – в топ-4 итальянского чемпионата.
Напомним, Миколенко и Довбыка хотя наградить за выступление на чемпионате Европы.
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