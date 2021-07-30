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Миколенко раскрыл клуб, за который планирует продолжать карьеру

Украинец определился с карьерными перспективами
Футбол Украинская Премьер-лига
18:21
Миколенко раскрыл клуб, за который планирует продолжать карьеру
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе к нему других клубов.

Ты уже зарядил батарейки после Евро, где было отдано много сил и эмоций?

«Спасибо клубу и тренерскому штабу, что нам дали 10 дней выходных. Наверное, это было сложное решение, но оно же стало и самым верным, потому что физически-то мы могли подготовиться, но морально нам очень сильно нужны были эти выходные. Могу сказать, что я точно морально отдохнул после Евро».

Ты доволен тем, как прошло Евро?

«Конечно. Евро – это праздник футбола для всех. Для жителей нашей страны, для нас. Это счастье».

Как ты относишься к разговорам в СМИ, которые постоянно отправляют тебя в другие клубы? Ты это читаешь? Как-то влияют подобные новости или уже научился спокойно принимать подобное?

«В интервью говорил недавно, что когда мне было 19 лет, и появился первый слух, я на него обратил внимание. А сейчас я четко знаю свои задачи – мне нужно играть за «Динамо» и я отдаюсь этому на 100%. Вообще не вижу смысла думать о каком-то другом клубе».

После Евро-2020 защитником интересовались многочисленные клубы Серии А. Один из них – в топ-4 итальянского чемпионата.

Напомним, Миколенко и Довбыка хотя наградить за выступление на чемпионате Европы.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Виталий Миколенко Динамо Киев

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