путин повешен в Норвегии перед российским посольством
Миколенко рассказал, что бы сделал, оказавшись перед путиным
Защитник сборной Украины, как и вся страна, ненавидит кровавого диктатора
28 марта 16:06
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, что бы он сделал, оказавшись перед кровавым диктатором владимиром путиным.
«Если бы я оказался перед путиным, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей. Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы импровизировали 100%».
Ранее стало известно, что экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий тренируется с украинским клубом Первой лиги.
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