Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
01:20
Стронгмен. Открытый чемпионат МВД 2019. Львов

Миколенко рассказал, что бы сделал, оказавшись перед путиным

Защитник сборной Украины, как и вся страна, ненавидит кровавого диктатора
Футбол Украинские легионеры
28 марта 16:06
Миколенко рассказал, что бы сделал, оказавшись перед путиным
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, что бы он сделал, оказавшись перед кровавым диктатором владимиром путиным.

«Если бы я оказался перед путиным, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей. Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы импровизировали 100%».

Ранее стало известно, что экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий тренируется с украинским клубом Первой лиги.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон Владимир Путин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Футбол Украинские легионеры
28 марта 17:31
Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Футбол Украинские легионеры
28 марта 17:05
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Футбол Украинские легионеры
28 марта 16:40
путин повешен в Норвегии перед российским посольством
путин повешен в Норвегии перед российским посольством
Другие
27 марта 19:05
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 марта 15:35
Террористам не место в цивилизованном мире. россия официально исключена из Совета Европы
Террористам не место в цивилизованном мире. россия официально исключена из Совета Европы
Другие
16 марта 15:31

Новости: Футбол

Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Украинская Премьер-лига
28 марта 23:05
Ассоциация европейских клубов пожертвовала украинским командам круглую сумму
Ассоциация европейских клубов пожертвовала украинским командам круглую сумму
В мире
28 марта 22:00
Линекер: «путину не под силу взять Украину, поэтому он приказывает похищать украинцев»
Линекер: «путину не под силу взять Украину, поэтому он приказывает похищать украинцев»
Премьер-Лига (Англия)
28 марта 21:40
Луческу: «Российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине»
Луческу: «Российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине»
В Европе
28 марта 21:31
Луческу для подготовки к матчу со сборной Шотландии предложил сделать команду на базе «Динамо» и «Шахтера»
Луческу для подготовки к матчу со сборной Шотландии предложил сделать команду на базе «Динамо» и «Шахтера»
Чемпионат мира по футболу
28 марта 20:58
«Кто чем может!» Милевский во время войны волонтерит в Киеве
«Кто чем может!» Милевский во время войны волонтерит в Киеве
В Украине
28 марта 19:16
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Украинские легионеры
28 марта 17:31
Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Украинские легионеры
28 марта 17:05
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Украинские легионеры
28 марта 16:40
Все новости

Популярные новости

А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
1
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Фигурное катание
25 марта 20:50
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Все новости