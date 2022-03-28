«Вам не говорят правды!» Ракицкий - российскому народу
Сбежавший из «Зенита» Ракицкий тренируется с украинским клубом
32-летний защитник вернулся на родину
Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images
Украинский защитник Ярослав Ракицкий тренируется с харьковским «Металлистом», сообщает пресс-служба клуба.
Ракицкий принял участие в спарринге с турецким «Истанбулом».
Напомним, что Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом»после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Ранее Ракицкий обратился к российскому народу с жестким заявлением.
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