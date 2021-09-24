Миколенко рассказал, когда ему наиболее сильно досталось от Луческу

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «BurBuzz» рассказал о методах работы главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Я подошел к Карасу. Сказал, что могу сыграть центрального защитника, если что. И после этого матча с «Колосом» Мистер меня вызвал и спросил: «Можешь сыграть центрального защитника?» Я ответил: «Да». Матч был с «Десной», это была первая игра за полтора месяца после травмы. Я сыграл, Мистер после этого начал меня больше использовать как центрального защитника.

Доставалось ли от Луческу? Да. Наверное, самое жесткое было после «Вильярреала» на выезде. Он не вызывает лично. Он не то, что кричит, он объясняет, как правильно делать. Он говорит: «Не обижайтесь, я вас не пытаюсь обидеть. Это чистая нормальная критика, чтобы человек, если будет в похожей ситуации, знал, что делать».