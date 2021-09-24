Миколенко рассказал, когда ему наиболее сильно досталось от Луческу
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «BurBuzz» рассказал о методах работы главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
Если не считать подсказ на тренировке, наверное, разговаривал с Мистером лично один раз – год назад, когда он пришел. У меня было три подряд травмы. Мы сыграли товарищеский матч с «Колосом», сломались Бурда и Попов, у Шабанова было повреждение. Не было центральных защитников, был только Сирота. Там Кендзера играл, потом Забарный вышел.
Я подошел к Карасу. Сказал, что могу сыграть центрального защитника, если что. И после этого матча с «Колосом» Мистер меня вызвал и спросил: «Можешь сыграть центрального защитника?» Я ответил: «Да». Матч был с «Десной», это была первая игра за полтора месяца после травмы. Я сыграл, Мистер после этого начал меня больше использовать как центрального защитника.
Доставалось ли от Луческу? Да. Наверное, самое жесткое было после «Вильярреала» на выезде. Он не вызывает лично. Он не то, что кричит, он объясняет, как правильно делать. Он говорит: «Не обижайтесь, я вас не пытаюсь обидеть. Это чистая нормальная критика, чтобы человек, если будет в похожей ситуации, знал, что делать».
Миколенко также поделился мнением об и. о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове.
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