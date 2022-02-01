Миколенко: «Суркис мне сказал, что, может быть, меня рано отпустили»

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Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» вспомнил, как переходил из киевского «Динамо».

На меня не давит стоимость трансфера – не обращаю внимание на суммы. Нужно выходить и доказывать, что можешь быть в составе. Меня не отговаривали от трансфера. Все поддержали и до сих пор это делают.

Мне 22 года, и я уже, по сути, ощущал себя в зоне комфорта. В такой ситуации я понимал: если не уйду сейчас, то в дальнейшем это сделать будет все сложнее и сложнее. Я был в зоне комфорта и самым важным для меня было выйти из нее.

Раньше я был в теплой ванне – без конкуренции, это правда. А ты прогрессируешь, если с кем-то конкурируешь. И если ты в 22 года перестал прогрессировать, то какой смысл дальше играть в футбол?