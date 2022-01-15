Миколенко установил для Украины национальный рекорд

Защитник дебютировал в АПЛ

Фото: BBC

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел дебютный матч в АПЛ против «Норвича» (1:2).

Он отыграл весь матч. Таким образом, благодаря Виталию Украина установила национальный рекорд. Впервые в истории сразу три украинских игрока (еще Ярмоленко и Зинченко) приняли участие в одном сезоне АПЛ. До этого в чемпионате Англии играло не более двух украинцев.

Это был второй матч для Виталия за новый клуб. За «Эвертон» Миколенко дебютировал в матче Кубка Англии.