«Эвертон» проиграл «Норвичу» в дебютном матче Миколенко в АПЛ
Миколенко установил для Украины национальный рекорд
Защитник дебютировал в АПЛ
15 января 19:29
Фото: BBC
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел дебютный матч в АПЛ против «Норвича» (1:2).
Он отыграл весь матч. Таким образом, благодаря Виталию Украина установила национальный рекорд. Впервые в истории сразу три украинских игрока (еще Ярмоленко и Зинченко) приняли участие в одном сезоне АПЛ. До этого в чемпионате Англии играло не более двух украинцев.
Это был второй матч для Виталия за новый клуб. За «Эвертон» Миколенко дебютировал в матче Кубка Англии.
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