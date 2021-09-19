Миколенко: «В 19 лет уже купил родителям квартиру»

Кажется, защитник хорошо зарабатывает в «Динамо»

Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал, что в 19 лет уже купил своим родителям квартиру в Киеве.

«В 19 или 20 лет купил родителям квартиру. Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается».

Ранее Миколенко рассказал о том, что его бесит больше всего.