Миколенко заинтересовал итальянский гранд

Защитник может сменить клуб

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко продолжает пользоваться интересом в Италии.

На этот раз 22-летний игрок заинтересовал «Рому». Об этом сообщил римский журналист Флавио Тассотти в своем Twitter.

Правда, римляне лишь интересуются игроком. Трансфер источник называет сложным.

Миколенко также интересен и другим клубам Серии А, среди которых «Наполи» и «Интер».

Близок к переезду в Италию форвард «Динамо» Владислав Супряга.