Миколенко: «Это история, которую мы написали вместе с вами»
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Защитник может сменить клуб
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко продолжает пользоваться интересом в Италии.
На этот раз 22-летний игрок заинтересовал «Рому». Об этом сообщил римский журналист Флавио Тассотти в своем Twitter.
Правда, римляне лишь интересуются игроком. Трансфер источник называет сложным.
Миколенко также интересен и другим клубам Серии А, среди которых «Наполи» и «Интер».
Близок к переезду в Италию форвард «Динамо» Владислав Супряга.