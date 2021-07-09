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Миколенко заинтересовал итальянский гранд

Защитник может сменить клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
19:45
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко продолжает пользоваться интересом в Италии.

На этот раз 22-летний игрок заинтересовал «Рому». Об этом сообщил римский журналист Флавио Тассотти в своем Twitter.

Правда, римляне лишь интересуются игроком. Трансфер источник называет сложным.

Миколенко также интересен и другим клубам Серии А, среди которых «Наполи» и «Интер».

Близок к переезду в Италию форвард «Динамо» Владислав Супряга.

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Виталий Миколенко

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