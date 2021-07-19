«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года

Игрок возвращается на Апеннины

Браим Диас / фото - Goal

Испанский вингер «Реала» Браим Диас во второй раз отправился в аренду в «Милан», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

«Россонери» арендовали игрока на два года, заплатив за эту сделку 3 миллиона евро. В контракте испанца прописан пункт, по которому итальянцы могут выкупить форварда за 22 миллиона евро.

Мадридцы же сохранят за собой право обратного выкупа за 27 миллионов евро.

Как сообщают СМИ, переговоры ускорил тот факт, что «россонери» предложили Браиму десятый номер, который освободил ушедший в «Интер» Хакан Чалханоглу.

Прошлый сезон 21-летний вингер также провел в аренде в «Милане», где за 1900 минут на поле записал на свой счет 11 голевых действий.

Напомним, «Реал» выставил Эдена Азара на трансфер.