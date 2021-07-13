«Милан» близок к подписанию игрока ЦСКА

Влашич будет играть в Италии

Фото: Telemak

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Милан».

Стороны близки к сделке по хорватскому игроку. Он обойдется «Милану» в 35 миллионов евро.

При этом, 10 миллионов будет выплачены сразу, а оставшиеся 25 в конце сезона. Хорват будет взят в аренду с правом обязательного выкупа, сообщает CalcioMercato.

Сам футболист согласился сменить клуб.

23-летний Влашич отыграл за ЦСКА три года. До этого он играл в «Хайдуке» и «Эвертоне».

На Евро-2020 провел четыре матча, забив один мяч.