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«Милан» и «Рома» намерены подписать Азмуна на правах свободного агента
Контракт иранца с «Зенитом» заканчивается следующим летом
21:12
Сердар Азмун / Фото - eurosportФорвард «Зенита» Сердар Азмун попал на радары «Милана» и «Ромы». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Итальянские гранды заинтересованы в заключении соглашения с 26-летним нападающим, который может покинуть «Зенит» на правах свободного агента следующим летом.
Отмечается, что иранец хочет покинуть российскую Премьер-лиги, чтобы попробовать себя в более сильной лиге.
В текущем сезоне РПЛ футболист забил 5 голов в 6 матчах.
Срок действующего соглашение 26-летнего форварда с питерцами заканчивается летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Азмун может оказаться в «Аталанте».
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