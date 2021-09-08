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«Милан» и «Рома» намерены подписать Азмуна на правах свободного агента

Контракт иранца с «Зенитом» заканчивается следующим летом

Футбол Серия А (Италия)
21:12
«Милан» и «Рома» намерены подписать Азмуна на правах свободного агента
Сердар Азмун / Фото - eurosport
Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал на радары «Милана» и «Ромы». Об этом сообщает Calciomercato.com.

Итальянские гранды заинтересованы в заключении соглашения с 26-летним нападающим, который может покинуть «Зенит» на правах свободного агента следующим летом.

Отмечается, что иранец хочет покинуть российскую Премьер-лиги, чтобы попробовать себя в более сильной лиге.

В текущем сезоне РПЛ футболист забил 5 голов в 6 матчах.

Срок действующего соглашение 26-летнего форварда с питерцами заканчивается летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может оказаться в «Аталанте».
Владимир Кириченко
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