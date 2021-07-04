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«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»

«Россонери» нуждаются в усилении средней лини
Футбол Примерa (Испания)
12:37
«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»
Иско с партнерами / фото - Getty Images

«Милан» в летнее трансферное окно планирует закрыть позицию атакующего полузащитника. В качестве одного из кандидатов рассматривается полузащитник мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает La Gazetta Dello Sport.

В услугах 29-летнего хавбека заинтересованы еще ряд клубов, но «россонери» рассчитывают, что дружеские отношения с руководством «сливочных» и Крало Анчелотти помогут договориться о сделке. Итальянский клуб хочет арендовать футболиста на год.

В минувшем сезоне Иско провел 25 матчей в Ла Лиге и сделал 2 голевые передачи.

В «Милане» также заинтересованы в подписании лидера «Аякса».

Антон Кривенко
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Теги

Милан Иско Реал Мадрид (футбол)

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