«Милан» сделал запрос о переходе одного из лучших бомбардиров Евро-2020
«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»
«Россонери» нуждаются в усилении средней лини
12:37
Иско с партнерами / фото - Getty Images
«Милан» в летнее трансферное окно планирует закрыть позицию атакующего полузащитника. В качестве одного из кандидатов рассматривается полузащитник мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает La Gazetta Dello Sport.
В услугах 29-летнего хавбека заинтересованы еще ряд клубов, но «россонери» рассчитывают, что дружеские отношения с руководством «сливочных» и Крало Анчелотти помогут договориться о сделке. Итальянский клуб хочет арендовать футболиста на год.
В минувшем сезоне Иско провел 25 матчей в Ла Лиге и сделал 2 голевые передачи.
В «Милане» также заинтересованы в подписании лидера «Аякса».
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