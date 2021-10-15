Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
«Милан» хочет пригласить Яремчука
Итальянский клуб испытывает проблемы с форвардами
13:17
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук интересен «Милану», сообщает Calciomercato.
По информации источника, в клубе ищут нападающего, поскольку прямо сейчас имеют проблемы с форвардами – Златан Ибрагимович и Оливье Жиру травмированы.
Источник также сообщает, что «Бенфика» запросит за Яремчука не менее 25-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 11 матчах за «Бенфику».
Ранее Яремчук попал в команду недели в FIFA 22.
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