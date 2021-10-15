«Милан» хочет пригласить Яремчука

Итальянский клуб испытывает проблемы с форвардами

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук интересен «Милану», сообщает Calciomercato.

По информации источника, в клубе ищут нападающего, поскольку прямо сейчас имеют проблемы с форвардами – Златан Ибрагимович и Оливье Жиру травмированы.

Источник также сообщает, что «Бенфика» запросит за Яремчука не менее 25-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 11 матчах за «Бенфику».

Ранее Яремчук попал в команду недели в FIFA 22.