Яремчук: «Петраков – игрок матча с Финляндией»
Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
Гол форварда принес сборной Украины победу над Финляндией
13 октября 22:09
Роман Яремчук / Фото - УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вошел в команду недели FIFA 22. Таким образом, форвард получил специальную карточку с повышенными характеристиками.
Данная версия игрока получила общий рейтинг 81. Сильными сторонами футболиста, по мнению разработчиков из EA Sports, являются скорость, удар и физическая подготовка.
На прошедшей неделе нападающий отличился голом за «сине-желтых». Он принес команде минимальную победу над Финляндией (2:1).
Яремчук также вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины.
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