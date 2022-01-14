«Милан» лишился защитника на два месяца после игры с «Дженоа»

Томори получил травму

Фото: Milan

Защитник «Милана» Фикайо Томори получил травму в игре против «Дженоа» в Кубке Италии.

Он покинул поле еще на 24-й минуте. У игрока выявили поврежденный мениск.

Англичанин пропустит два месяца из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia. В ближайших матчах он команде не поможет.

Это второй ключевой защитник команды, который выбыл на долгий срок. Ранее «Милан» потерял Симона Кьера до конца сезона.