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«Милан» лишился защитника на два месяца после игры с «Дженоа»
Томори получил травму
14 января 18:17
Фото: Milan
Защитник «Милана» Фикайо Томори получил травму в игре против «Дженоа» в Кубке Италии.
Он покинул поле еще на 24-й минуте. У игрока выявили поврежденный мениск.
Англичанин пропустит два месяца из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia. В ближайших матчах он команде не поможет.
Это второй ключевой защитник команды, который выбыл на долгий срок. Ранее «Милан» потерял Симона Кьера до конца сезона.
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