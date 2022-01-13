Шевченко останется? «Дженоа» уступил «Милану» в Кубке лишь в дополнительное время, ведя в счете 57 минут

«Грифоны» забили первыми, но не удержали победу

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В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» на выезде в дополнительное время уступил «Милану».

«Грифоны» успешно начали матч и сумели открыть счет. После подачи с углового забил зимний новичок Эстигор.

«Дженоа» ушел на перерыв при минимальном преимуществе в счете. «Россонери» не нанесли ни одного удара в створ.

Во второй половине основного времени картина перевернулась. Хозяева оказывали давление и Жиру в любимом стиле сравнял счет.

Матч перешел в дополнительное время. Там подопечным Андрея Шевченко не хватило сил. Рафаэл Леау и Салемакерс принесли победу фавориту.

«Милан» вышел в четвертьфинал турнира. Соперником команды станет победитель пары «Лацио» – «Удинезе». Сообщалось, что сегодняшняя игра может стать последней для Шевченко у руля «Дженоа».

Кубок Италии, 1/8 финала

«Милан» – «Дженоа» 3:1 (основное время – 1:1)

Голы: Жиру, 74, Рафаэл Леау, 102, Салемакерс, 112 – Эстигор, 17

«Милан»: Меньян, Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 62), Тонали, Жиру (Робак, 118), Ребич (Рафаэл Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62).

«Дженоа»: Шемпер, Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес, Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105), Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).

Тонали, Салемакерс – Бадель, Йебоа, Эстигор, Хефти