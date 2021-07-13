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«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
«Россонери» продолжают искать замену ушедшему Чалханоглу
13:56
Хамес Родригес / Фото - goal.com«Милан» продолжает поиски замены ушедшему в «Интер» турецкому хавбеку Хакану Чалханоглу.
Как сообщает Marca, «россонери» рассматривают варианты с заключением соглашения с Хамесом Родригесом из «Эвертона» или Иско из «Реала».
Контракт Хамеса с «ирисками» действует до лета 2022 года, трудовой договор Иско со «сливочными» имеет те же сроки.
Накануне «Милан» выкупил полузащитника Сандро Тонали у «Брешии».
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