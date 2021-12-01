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«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко

«Грифоны» пока не забили ни одного мяча под руководством украинского наставника
Футбол Серия А (Италия)
1 декабря 23:42
«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» Андрея Шевченко принимала «Милан».

У команды украинца все началось не очень гладко: Златан Ибрагимович классно реализовал штрафной уже на 10-й минуте.

А в концовке тайма Жуниор Мессиас классным ударом головой перебросил Сиригу.

Начало второго тайма не было лучшим для «Дженоа», Мессиас сделал дубль бильярдным ударом.

Отметим, что пока «Дженоа» не забил ни одного мяча при Шевченко. В турнирной таблице чемпионата Италии генуэзцы идут в зоне вылета с 10-ю очками, «Милан» выбрался на второе место, набрав 35 очков.

Серия А, 15-й тур

«Дженоа» – «Милан» 0:3

Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61

«Дженоа»: Сиригу, Гильоне, Масьелло (Бани, 77), Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 62), Стураро (Эрнани, 46), Ровелла (Портанова, 77), Экубан, Бьянки (Пандев, 62).

«Милан»: Меньян, Калулу, Кьер (Габбия, 5; Флоренци, 46), Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 77), Ибрагимович (Пеллегри, 60), Браим Диас (Бакайоко, 77), Жуниор Мессиас.

Предупреждения: Габбия (32), Масьелло (67), Ровелла (73).

Петр Приходько
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