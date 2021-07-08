Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
«Милан» оформил полноценный трансфер Тонали
Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды из «Брешии»
18:59
Сандро Тонали / Фото - fcbinside
«Милан» выкупил полузащитника Сандро Тонали у «Брешии». Об этом сообщает официальный сайт «россонери».
Прошедший сезон 21-летний игрок провел в красно-черной футболке на правах аренды. Сейчас же он подписал полноценный контракт с клубом до 2026 года.
Сообщалось, что Тонали обошелся «Милану» в 13 млн евро плюс хавбека Джакомо Ольцера, вместо изначально запланированных 25. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 27 млн евро.
Ранее Мауро Тассотти, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировал возможное возвращение специалиста в «Милан».
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