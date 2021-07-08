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«Милан» оформил полноценный трансфер Тонали

Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды из «Брешии»
Футбол Серия А (Италия)
18:59
«Милан» оформил полноценный трансфер Тонали
Сандро Тонали / Фото - fcbinside

«Милан» выкупил полузащитника Сандро Тонали у «Брешии». Об этом сообщает официальный сайт «россонери».

Прошедший сезон 21-летний игрок провел в красно-черной футболке на правах аренды. Сейчас же он подписал полноценный контракт с клубом до 2026 года.

Сообщалось, что Тонали обошелся «Милану» в 13 млн евро плюс хавбека Джакомо Ольцера, вместо изначально запланированных 25. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 27 млн евро.

Ранее Мауро Тассотти, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировал возможное возвращение специалиста в «Милан».

Сергей Стаднюк
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Теги

Милан Сандро Тонали Брешия трансферы

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