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«Милан» отыгрался в матче с «Порту» и сохранил призрачные шансы на выход из группы ЛЧ

«Россонери» помог автогол
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 21:39
«Милан» отыгрался в матче с «Порту» и сохранил призрачные шансы на выход из группы ЛЧ
Фото - ФК Милан

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» в родных стенах сыграл вничью с «Порту».

«Драконы» имели очевидное преимущество и закономерно выиграли первый тайм. Могли забивать больше, но ограничились голом Диаса в самом дебюте встречи.

Аукнулось после перерыва. «Россонери» перевернули игру. Это привело к автоголу Мбембы в середине второй 45-минутки. Он и стал решающим в поединке.

«Милан» набрал первое очко в группе B и отстает от второго «Порту» на четыре пункта.

Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур

«Милан» – «Порту» 1:1

Голы: Мбемба, 61 (автогол) – Диас, 6

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).

Предупреждения: Томори – Груйич, Мбемба, Витинья, Франсишку Консейсау

Сергей Стаднюк
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