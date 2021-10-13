«Милан» подпишет 38-летнего голкипера из-за травмы Меньяна

Миранте был без клуба с начала лета

Фото: Sky Sport Italia

«Милан» договорился о подписании голкипера Антонио Миранте.

38-летний голкипер подпишет контракт до конца сезона. Также будет пункт о продлении вратаря еще на год, сообщает Sky Sport Italia.

Подписание связано с травмой основного голкипера Майка Меньяна. Он выбыл более чем на месяц и перенесет операцию.

Миранте был без клуба с лета после ухода из «Ромы». В клубе он провел три сезона.

Также он выступал за «Парму», «Сампдорию» и «Болонью».