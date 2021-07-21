«Милан» попытается подписать Тете лишь при одном условии

Если не удастся заполучить другого футболиста

Тете / Фото: Twitter

Вингер «Шахтера» Тете – не главный трансферный приоритет «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Милан» в первую очередь попытается подписать 19-летнего Кайо Жорже из «Сантоса». Тете владельцы «россонери» хотят лишь в том случае, если с первым не удастся договорится о трансфере.

В прошлом сезоне Тете забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 36 матчах за «Шахтер».

Напомним, «Шахтер» начнет новый сезон уже 24-го июля.