«Милан» предложил новый контракт Пиоли

Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона

Фото: Milan

«Милан» предложил новый контракт главному тренеру Стефано Пиоли.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета и переговоры между сторонами уже начались. Ему предложат новые условия с повышением зарплаты, сообщает Football-Italia.

Сам тренер хочет остаться в клубе. Переговоры могут завершиться уже на следующей неделе.

Он возглавил «Милан» в октябре 2019-го года. За это время «Милан» провел 97 матчей, выиграв 56. При нем «Милан» провел рекордную безпроигрышную серию.