«Милан» подпишет 38-летнего голкипера из-за травмы Меньяна
«Милан» предложил новый контракт Пиоли
Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона
12:29
Фото: Milan
«Милан» предложил новый контракт главному тренеру Стефано Пиоли.
Нынешнее соглашение рассчитано до лета и переговоры между сторонами уже начались. Ему предложат новые условия с повышением зарплаты, сообщает Football-Italia.
Сам тренер хочет остаться в клубе. Переговоры могут завершиться уже на следующей неделе.
Он возглавил «Милан» в октябре 2019-го года. За это время «Милан» провел 97 матчей, выиграв 56. При нем «Милан» провел рекордную безпроигрышную серию.
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