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«Милан» продлил контракт с основным защитником

Итальянцы пытаются удержать своих лидеров
Футбол Серия А (Италия)
14:19
«Милан» продлил контракт с основным защитником
Давиде Калабрия / фото - Livesport

«Милан» официально продлил контракт с защитником Давиде Калабрией, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2024 года.

Калабрия – выходец из академии «Милана», а с 2015 года играет за основную команду «россонери». В минувшем сезоне 24-летний итальянец был игроком основного состава, образовав в центре защиты надежную связку с Симоном Кьером.

В кампании 20/21 Калабрия провел 32 матча в Серии А, в которых забил два гола, отдал одну голевую передачу, и однажды отметился в собственных воротах. Этот сезон стал отчасти триумфальным для «Милана», ведь клуб занял вторую строчку в итальянском чемпионате, и впервые за 7 лет сыграет в Лиге Чемпионов.

Не смотря на отличный год, и продление Калабрии, клуб не смог удержать другого лидера – атакующего полузащитника Хакана Чалханоглу, который перешел к главным конкурентам, миланскому «Интеру».

Но «россонери» уже нашли турку замену, и хотят переманить к себе Иско Аларкона из «Реала», который в последние годы потерял место в составе «королевского клуба». К тому же, недавно камеры поймали на тренировке мадридцев разговор защитника Начо с тренером по физподготовке Антонио Пинтусом, которые обсуждали уход Аларкона из клуба и назвали это «решенным делом».

Напомним, «Милан» выкупил Сандро Тонали.

 

Павел Харченко
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Теги

Милан Хакан Чалханоглу Иско

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