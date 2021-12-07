«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков

Команда Пиоли заняла последнее место с 4-мя очками

Фото: Twitter Милана

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» принимал «Ливерпуль». Чтобы претендовать на еврокубковую весну, итальянскому клубу нужна была только победа. «Ливерпуль» же был без турнирной мотивации, ведь команда уже досрочно вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места.

И счет открыли именно хозяева, Томори отличился в середине 1-го тайма.

Но недолго музыка играла для команды Пиоли – Салах сравнял счет через 7 минут.

А в начале 2-го тайма «Ливерпуль» и вовсе вышел вперед, отличился Ориги после ассиста Мане.

«Милану» позарез нужно было забивать, но команда Пиоли больше этого сделать не сумела.

«Милан» проиграл и покинул еврокубки, заняв 4-е место в своей группе с 4-мя очками.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Милан» – «Ливерпуль» 1:2

Голы: Томори, 29 – Салах, 36, Ориги, 55

«Милан»: Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.

«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).