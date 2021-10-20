«Милан» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

«Россонери» пока без очков

Фото: AFP

«Милан» проиграл дома «Порту» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

После трех туров у «россонери» нет очков в таблице группы. Это является клубным антирекордом.

Впервые в истории ЛЧ «Милан» проиграл три первых матча, сообщает Opta. Стоит отметить, что для «Милана» это первый розыгрыш ЛЧ за семь лет.

Поражение от «Порту» уже прокомментировал тренер Стефано Пиоли.

А вот в Серии А «Милан» идет вторым в таблице.