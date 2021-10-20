Пиоли: «Милану» пришлось помучиться с «Вероной»
«Милан» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
«Россонери» пока без очков
10:50
Фото: AFP
«Милан» проиграл дома «Порту» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
После трех туров у «россонери» нет очков в таблице группы. Это является клубным антирекордом.
Впервые в истории ЛЧ «Милан» проиграл три первых матча, сообщает Opta. Стоит отметить, что для «Милана» это первый розыгрыш ЛЧ за семь лет.
Поражение от «Порту» уже прокомментировал тренер Стефано Пиоли.
А вот в Серии А «Милан» идет вторым в таблице.
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