Пиоли: «Милану» пришлось помучиться с «Вероной»
Пиоли: «На таком уровне за ошибки приходится платить»
Тренер недоволен игрой «Милана»
09:28
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал UEFA результат матча с «Порту» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
«Эту игру надо просто проанализировать. Мы сделали слишком мало. Мы играли менее компактно, чем обычно, мы оставляли пространство и были слишком неаккуратны при владении мячом. И, что случается редко, нам не хватило понимания игры.
«Порту» выиграл заслуженно, нужно отдать им должное. Уровень нашей игры сегодня был недостаточным.
Конечно, возвращение игроков, которые вернулись после долгого отсутствия из-за травм, означает, что им нужно время, чтобы достичь оптимальных кондиций. Но стартовый состав был конкурентоспособным.
Мы могли сыграть лучше, но, к сожалению, это был не наш вечер. На таком уровне за ошибки приходится платить».
«Милан» идет последним в группе Лиги чемпионов.
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