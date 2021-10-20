Пиоли: «На таком уровне за ошибки приходится платить»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал UEFA результат матча с «Порту» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

«Порту» выиграл заслуженно, нужно отдать им должное. Уровень нашей игры сегодня был недостаточным.

Конечно, возвращение игроков, которые вернулись после долгого отсутствия из-за травм, означает, что им нужно время, чтобы достичь оптимальных кондиций. Но стартовый состав был конкурентоспособным.

Мы могли сыграть лучше, но, к сожалению, это был не наш вечер. На таком уровне за ошибки приходится платить».