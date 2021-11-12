Милевский приехал в Москву, где выпил с Ворониным и оценил уровень российской Премьер-лиги
Милевский – о силе украинского и российского чемпионатов: «Динамо» Киев закрыло бы»
Бывший форвард сборной Украины находится в Москве
14:06
Фото: Instagram Артема Милевского
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский посетил Youtube-проект российских комментаторов «Коммент. Шоу», где у него спросили какой чемпионат сейчас сильнее: украинский или российский.
Украинский чемпионат сильнее российского?
«Динамо» Киев закрыло бы.
Дальше мысль Милевскому развить не позволили.
В УПЛ Милевский играл за «Динамо» и «Минай». В России он выступал в первом дивизионе за «Тосно».
Напомним, Милевский полетел в Москву, чтобы встретиться с экс-партнером по сборной Украины Андреем Ворониным.
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