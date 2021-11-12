Только попрощавшись с НСК «Олимпийский», Милевский может вернуться в «Динамо»
Милевский приехал в Москву, где выпил с Ворониным и оценил уровень российской Премьер-лиги
Бывший форвард сборной Украины посетил несколько матчей местного чемпионата
13:57
Фото: Instagram Милевского
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прилетел в Москву, где встретился с Андреем Ворониным.
Также Милевский посетил Youtube-проект российских комментаторов «Коммент. Шоу», где оценил уровень местного чемпионата:
«Я был на «Динамо» Москва – «Краснодар», я был на «Спартак» – «Локомотив». Главный вывод – сервис топ. Было все прикольно. Но почему у вас уровень тормазнулся?
Нету харизматичный футболистов, которые были раньше. Я себя не беру. Раньше был Халк, Промес в лучшей форме, Алиев в «Локомотиве», Фернандеш, тренера. А сейчас даже никто не может ногу кому-то расцарапать. Все как-то на цыпочках бегают – мне не нравится это».
Напомним, ранее Милевский попрощался с «Динамо» Киев.
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