Милевский приехал в Москву, где выпил с Ворониным и оценил уровень российской Премьер-лиги

Фото: Instagram Милевского

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прилетел в Москву, где встретился с Андреем Ворониным.

Также Милевский посетил Youtube-проект российских комментаторов «Коммент. Шоу», где оценил уровень местного чемпионата:

Нету харизматичный футболистов, которые были раньше. Я себя не беру. Раньше был Халк, Промес в лучшей форме, Алиев в «Локомотиве», Фернандеш, тренера. А сейчас даже никто не может ногу кому-то расцарапать. Все как-то на цыпочках бегают – мне не нравится это».