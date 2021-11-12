Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере

Бывший форвард считает, что не полностью реализовал себя в футболе

Бывший капитан «Динамо» Киев и форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал от каких европейских клубов у него были предложения:

Я в один момент устал от «Динамо» Киев, что меня никто не продал, никто не купил. Я устал от этого и поэтому мне пришлось уехать в Турцию.

Твоя карьера реализована?

Я считаю, что да, но не до конца. Хотел бы поиграть в большом клубе. Были варианты, но тогда нас тяжело было продать и Игорь Михалыч (Суркис – прим.) нас не отпускал. У меня были предложения от «Фиорентины» и «Порту».

Напомним, в 2013 году у Милевского истек срок последнего контракта с «Динамо», после чего он в качестве свободного агента отправился играть в турецкий «Газиантепспор».

Спустя восемь лет бывший нападающий вернулся в Киев, но только чтобы попрощаться с болельщиками «Динамо».