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Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере

Бывший форвард считает, что не полностью реализовал себя в футболе
Футбол Украинская Премьер-лига
14:21
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере

Бывший капитан «Динамо» Киев и форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал от каких европейских клубов у него были предложения:

Я в один момент устал от «Динамо» Киев, что меня никто не продал, никто не купил. Я устал от этого и поэтому мне пришлось уехать в Турцию.

Твоя карьера реализована?

Я считаю, что да, но не до конца. Хотел бы поиграть в большом клубе. Были варианты, но тогда нас тяжело было продать и Игорь Михалыч (Суркис – прим.) нас не отпускал. У меня были предложения от «Фиорентины» и «Порту».

Напомним, в 2013 году у Милевского истек срок последнего контракта с «Динамо», после чего он в качестве свободного агента отправился играть в турецкий «Газиантепспор».

Спустя восемь лет бывший нападающий вернулся в Киев, но только чтобы попрощаться с болельщиками «Динамо».

Источник: Коммент.Шоу Сергей Остапенко
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Теги

Артем Милевский Динамо Киев Фиорентина Порту

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